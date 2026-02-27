Osmaniyeli Besici "Maliyetlerden Dolayı Küçükbaş Hayvancılığı Bıraktık Tavukçuluğa Başladık Bu da Olmazsa Civcivlere Döneceğiz"

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Atilla ve Aliyar Tuncel, artan yem ve girdi maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakarak yumurta tavukçuluğuna yöneldi. Günlük yaklaşık 3 bin lira giderleri olduğunu belirten Aliyar Tuncel, 650 tavukla üretime yeni başladıklarını ve henüz kar edip etmediklerini bilmediklerini söyledi. Tuncel, "Deneye deneye küçüle küçüle tavukçuluğa döndük, bu da olmazsa son çare civciv üretimine geçeceğiz" dedi.

Artan girdi maliyetleri üreticileri farklı alanlara geçişe zorunlu bırakıyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde besici Aliyar Tuncel, besicilikten başladığı üreticiliği zarar etmesi sebebiyle küçükbaş hayvancılığa çevirdi. Küçükbaş hayvancılığı da zarar ettikleri için bırakan Tuncel, yumurta tavukçuluğuna başladı. Üretici Atilla Tuncel ANKA Haber Ajansı'na, şöyle konuştu:

"Ben doğduğumdan beri küçükbaş hayvancı, kendi çapımda hayvancılık yapan bir insandım. Besicilik, üretimde vardı bir zamanlar. Bir zaman besiciliğe döndüm, besicilikte kestirmekte zorlandığım için, yem fiyatları arttığı için besiciliği bıraktım, tavuk işine döndürdüm işi. Bu tavukları da yarka olarak getirdik daha yeni kılavuzu yumurtaya düşüyor, yeni yumurtlamaya başlıyor. Bir de şansımı geçimimi bunlardan sağlayacağım, bu şekil bakacağım. Bunlarda da yine yem fiyatları, maliyetleri yüksek ama yine bu şekilde kendime geçim sağlamaya bakacağım, kendimi deniyorum. Bu da olmazsa Allah'a kaldı işimiz"

Aliyar Tuncel ise şunları söyledi:

"Yıllardır küçükbaş hayvancılığı, besi,kurbanlık ve adaklık bakıyorduk burada. Yem ve saman fiyatlarından dolayı bu hayvancılığı bıraktık küçükbaşı. Daha da küçülerek tavukçuluğa döndük, yumurta işine girdik. Yem ve ilaç masrafı ortalama şu an bizim kümes için 650 tavukta ortalama günlük 3 bin lira civarında gideri var. Bunu aya vuracak olursak 90 bin lira civarında bir giderimiz var. Şu an yeni yeni yumurtlamaya başladılar. Şu an karda mıyız zararda mıyız inanın biz de bilmiyoruz.Deneyerek şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, mücadeleye devam. Gezen tavuk, yumurta fiyatları 7-8 lira bandında, Bizim yumurtalarımız daha yeni yeni yarkalar kılavuz atmaya başladı. Kılavuz yumurtaları 4-5 lira civarında veriyoruz."

"Günlük giderimiz 3 bin lira bandında"

Ortalama perakende fiyatı büyük yumurtaya geçince 7-8 lira civarında olacaktır. Toptan fiyattan 6 liraya kadar vermeyi düşünüyoruz. Giderlere göre yapılacak şeylerden kurtarmıyor derecesine kadar geliyor ama bir nebze de kurtaracak şekle en azından şu şartlarda fiyatlar anca yeterli. Şu an büyük yumurtanın gezen tavuk bandında en az 9 -9,5 lira olması lazım yani kurtarması için, gider çok. Gider fiyatlarını hesaplayınca ilacıydı, yemiydi, suyuydu bunların hepsi masraf. Dışarıdan bakıldığı zaman şu tavukların hiçbir masrafı yokmuş gibi görünebilir ama şu kümese gel gir ki günlük giderimiz hiç yoksa 3 bin lira bandında. Son noktaya geldik inşallah bu olur. Deneye deneye, küçüle küçüle en son tavukçuluğa döndük. İnşallah bunu da tuttururuz. Bu olmazsa en son çare civcivlere döneceğiz."

Kaynak: ANKA