Ghebreyesus ikinci kez DSÖ Genel Direktörü oldu - Haberler

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Ghebreyesus ikinci kez DSÖ Genel Direktörü oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ghebreyesus ikinci kez DSÖ Genel Direktörü oldu

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) görevdeki Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) ikinci kez Genel Direktör olarak seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) görevdeki Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) ikinci kez Genel Direktör olarak seçildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), DSÖ'nün görevdeki Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci kez Genel Direktör olarak seçildi. Bu yıl tek aday olan Ghebreyesus, 2017 Mayıs ayında düzenlenen 70'inci DSA'da göreve seçilmişti.

Ghebreyesus, yeniden seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, DSÖ ailesini sıkı çalışmaları için takdir ederek, DSÖ üye ülkelerine kendisine olan güvenleri için teşekkür etti. Ghebreyesus, DSÖ'nün önceliklerinin sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, birinci basamak sağlık hizmetleri, acil durumlara hazırlık ve müdahale ile bilim, inovasyon ve dijitalleşme olduğunu aktardı.

Ghebreyesus'un 16 Ağustos 2022'de başlayacak olan ikinci dönemi, 15 Ağustos 2027'de sona erecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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