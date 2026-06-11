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Milletvekili Şan, Gerger'deki sorunun çözümü noktasında duyarlılık gösteren Halkbank Genel Müdürü Özdil'e teşekkür etti

Milletvekili Şan, Gerger'deki sorunun çözümü noktasında duyarlılık gösteren Halkbank Genel Müdürü Özdil'e teşekkür etti
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Halkbank şubesi olmaması nedeniyle yaşlı ve engelli vatandaşların maaş erişim sorunu, mobil şube hizmetiyle çözüme kavuştu. Milletvekili İshak Şan'ın girişimleriyle 15 Haziran'da Halkbank Mobil Şubesi hizmet vermeye başlayacak.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarının Halkbank'a devredilmesinin ardından yaşanan erişim sorunu çözüme kavuştu.

Gerger ilçesinde Halkbank şubesi bulunmaması nedeniyle vatandaşların maaş işlemleri için Kahta'ya gitmek zorunda kalması kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, konu sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu. Yaşanan mağduriyetin ardından TBMM Divan Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan devreye girerek Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda sorunun çözümü için Halkbank Mobil Şube'nin Gerger'de hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, "15 Haziran 2026 Pazartesi günü Halkbank Mobil Şubesi Gerger'de hizmet vermeye başlayacak. İlçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın banka kartları teslim edilecek. Kartlarını alan hemşerilerimiz ilçedeki bankamatiklerden maaşlarını rahatlıkla çekebilecek. Gerger'deki sorunun çözümü noktasında duyarlılık gösteren Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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