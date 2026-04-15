Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon süreci sürüyor

Afyonkarahisar Valiliğinin destekleri doğrultusunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD bünyesinde oluşturulan Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon süreci devam ediyor.

Bu çerçevede personelin eğitimlerini tamamlaması ve akreditasyon sürecine hazırlanması amacıyla planlanan faaliyetler çerçevesinde bilgilendirme toplantısı ve afet farkındalık ve yangın eğitimi gerçekleştirildi. Kocatepe Spor Kompleksi B Blok Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan ile Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Vahit Yıldız ve kurum personeli katılım sağladı.

Eğitimde afet bilinci, risklere karşı alınması gereken önlemler ve doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

