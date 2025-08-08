Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Seyahatsever' Projesi Balıkesir'de Başarıyla Uygulanıyor

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Seyahatsever' projesi, Balıkesir'de gençlerin tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmelerini sağlamak amacıyla yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, ücretsiz konaklama ve müze ziyaretleri ile şehrin güzelliklerini keşfediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, gençlerin Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görerek tanımalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Seyahatsever" projesi, Balıkesir'de yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında kente gelen gençler, GSB Yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı ile Balıkesir'i gezip tanıma fırsatı buluyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yer alan Gönenli Mehmet Efendi Yurdu, genç gezginleri ağırlamaya başladı. 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında devam eden uygulama kapsamında gençler, şehrin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını keşfedebiliyor. Ayrıca projeye katılan gençler, GNS Müzekart projesi ile müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Balıkesir'de keyifli ve verimli zaman geçirdiklerini ifade eden gençler, şehrin zengin tarihi mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz sahilleriyle unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını belirtti. Yeni kültürler tanımanın kendilerine önemli katkılar sağladığını dile getirerek, gerçekleştirilen proje için gençlere verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
