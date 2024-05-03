Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ağrı'da İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Ağrı'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'in eşlik ettiği Özdemir, ilk olarak Ağrı Kız Yurdu'nu ziyaret etti. Yurt hakkında İl Müdürü Din'den bilgi alan Özdemir, yurt sakinleriyle de sohbet etti. Özdemir, daha sonra Kız Öğrenci Toplantı Salonu'nda Yurt-Time öğrencileri ve öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda gençlerin sosyal ve maddi anlamda desteklenmesi, spora teşvik edilmesi, çalışma hayatına hazırlanmaları, genç istihdamına katkı sunulması ve yurtlara aidiyet duygusunun güçlendirilmesi konuları ele alındı. Yurt Time Projesine katılan öğrencilerle yakından ilgilenen Özdemir, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi. Özdemir, programının son etabında ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Toplantıda yurtlar ve yurtlarda yapılan eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi alan Özdemir, yurt müdürlerinin istek, talep ve önerilerini de dinledi. - AĞRI