Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bandırma'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Bandırma'da

Yerel Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk olarak Manyas ilçesinde vatandaşlarla halk buluşmasına katıldı. Ardından Gönen ilçesine gitti. Bakan Kasapoğlu, Gönen dönüşünde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Kompleksi içerisinde yapımı tamamlanan BAÜN Genç Ofisi, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, üniversitede okuyan yabancı öğrencilerle bir süre zaman geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Kasapoğlu Balıkesir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title