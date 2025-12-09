Haberler

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ÜNİDES projesi kapsamında Bilecik'te öğrencilerle buluştu

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ÜNİDES projesi kapsamında Bilecik'te öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde ÜNİDES Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek projenin detaylarını anlattı ve gençlerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ÜNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Dr. Enes Eminoğlu, bir dizi program çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret eden Dr. Eminoğlu, ardından Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi Projesi (ÜNİDES) kapsamında öğrenci topluluklarıyla buluştu. Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversite Genel Sekreteri Muhammet Büyük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Buluşmada gençlerin kişisel gelişimini, sosyal sorumluluk bilincini ve gönüllülük faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan ÜNİDES Projesi'nin detaylarını anlatan Dr. Eminoğlu, projenin üniversite gençliği için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Öğrencilerin üniversite yaşamlarını daha aktif ve üretken bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayan projenin, toplumsal faydayı önceleyen bir perspektif sunduğunu vurguladı.

Toplantı, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve topluluk temsilcilerinin görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title