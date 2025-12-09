Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ÜNİDES projesi kapsamında Bilecik'te öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ÜNİDES Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Dr. Enes Eminoğlu, bir dizi program çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret eden Dr. Eminoğlu, ardından Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi Projesi (ÜNİDES) kapsamında öğrenci topluluklarıyla buluştu. Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Üniversite Genel Sekreteri Muhammet Büyük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Buluşmada gençlerin kişisel gelişimini, sosyal sorumluluk bilincini ve gönüllülük faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan ÜNİDES Projesi'nin detaylarını anlatan Dr. Eminoğlu, projenin üniversite gençliği için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Öğrencilerin üniversite yaşamlarını daha aktif ve üretken bir şekilde değerlendirmelerine katkı sağlayan projenin, toplumsal faydayı önceleyen bir perspektif sunduğunu vurguladı.

Toplantı, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve topluluk temsilcilerinin görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi. - BİLECİK