Sönmez'den kan bağışına destek çağrısı

Sönmez'den kan bağışına destek çağrısı
Güncelleme:
Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, gençleri Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye çağırdı ve kan bağışının önemini vurguladı.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Başkanı Gürkan Sönmez, yaptığı açıklamada tüm gençleri Kızılay'ın kan bağışı kampanyalarına destek vermeye davet etti.

Sönmez, toplumda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek kan bağışının sadece bir sağlık katkısı değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı.

"Kan vermek, bir insanın hayatına umut olmak demektir" diyen Sönmez, gençlerin sosyal sorumluluk bilincine sahip olduğunu ve bu konuda önemli bir rol üstlendiklerini belirtti.

Sönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kızılay'ın kan stokları zaman zaman kritik seviyelere düşebiliyor. Bu nedenle özellikle gençlerimizin desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bir ünite kan, üç insanın hayatını kurtarabilir. Tüm gençlerimizi bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
