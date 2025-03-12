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Gençlerbirliği'nin Eski Başkanı Murathan Cavcav Hayatını Kaybetti

Gençlerbirliği'nin Eski Başkanı Murathan Cavcav Hayatını Kaybetti
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Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanlarından Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav, Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına kulüp başkanı Osman Sungur ve sevenleri katıldı. Ölüm sebebi ise adli tıp raporuyla belirlenecek.

Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından iş adamı Murat Cavcav'ın oğlu, İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav, son yolculuğuna uğurlandı.

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın torunu ve iş adamı Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav hayatını kaybetti. Cavcav için Cebeci Asri Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve sevenleri katıldı. Cavcav'ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan dedesi İlhan Cavcav'ın mezarının yanına defnedildi.

Öte yandan, Murathan Cavcav'ın ölüm sebebinin adli tıp raporunun ardından belli olacağı açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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