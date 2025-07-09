Gençler için Ücretsiz Konaklama Fırsatı: Seyahatsever Projesi Aydın'da Başladı

Gençler için Ücretsiz Konaklama Fırsatı: Seyahatsever Projesi Aydın'da Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler, Aydın'daki KYK yurtlarında ücretsiz konaklama fırsatı buluyor. Proje, 7 Temmuz'da başladı ve Aydın'da çekici tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençler, Seyahatsever Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı bulurken, Pazartesi günü başlayan proje ile ilk etapta Aydın'a 14 kişi geldi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, ören yerleri ve doğal güzellikleri ile genç misafirlerini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler, Aydın genelinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilecek. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje, 7 Temmuz Pazartesi günü başlarken 24 Ağustos tarihinde son bulacak.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniziyle de cazibe merkezlerinden olan Aydın, kapılarını genç misafirlerine açarken, Pazartesi itibariyle başlayan projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarına projenin başladığı ilk günlerden bu yana çok sayıda genç rezervasyon yaptırırken, ilk günde toplam 14 genç konaklamak için Aydın'ı tercih etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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