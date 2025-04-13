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Genç Sporcular, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılında Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti

Genç Sporcular, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılında Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti
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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünde İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, polis mensuplarına destek ve teşekkürlerini iletti.

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcuları, Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Atletizm, geleneksel okçuluk, futbol, cimnastik ve taekwondo branşlarında eğitime katılan çocukları temsilen 12 sporcu polislerle bir araya geldi. Ziyarette emniyet mensuplarına ikramda bulunan çocuklar görevlerinde başarılar diledi. Aralarında ileride polis olmak isteyen çocuklarında olduğu sporcular meslekle alakalı bilgi alma fırsatı da buldu. Ziyaretle alakalı açıklama yapan Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak şu ifadeleri kullandı;

"Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yalın ve içi boş sporcular yetiştirmiyoruz. Milli ve manevi değerlerini bilen, onlara sahip çıkan, kutsal değerlerini zedeletmeyecek sporcular, çocuklar yetiştiriyor, bu tür önemli günlerde gençlerimizin bilinçlenmesi anlamında da gayret ediyoruz. Bu yavrularımız ileride çok güzel birer sporcu olmanın yanında yüklemeyi amaçladığımız bu bilinçle polis, asker, bürokrat olarak bu vatana hizmet edecek inşallah. Bu vesileyle kahraman emniyet mensuplarımızdan şehadete erenlere Allah'tan rahmet, görev başında olanlara ise başarılar diliyorum." - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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