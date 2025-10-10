Geminbeli Tüneli Yıl Sonunda Hizmete Açılacak

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan önemli güzergahlardan olan Geminbeli Geçidi üzerinde inşası 12 yıldır süren 8.6 kilometre uzunluğundaki Geminbeli Tüneli'nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımı, 2013 yılında Bayburt Group tarafından başlatılmıştı. Ancak proje, geçen 12 yıla rağmen bir türlü tamamlanamadı. "Yıl sonunda tamamlanacak" vaatleriyle gündeme gelen Geminbeli Tüneli, Bayburt Group tarafından yürütülen inşaat sürecindeki aksaklıklar nedeniyle adeta yılan hikayesine döndü. Yüklenici firma değişiklikleri, yeniden yapılan ihaleler ve duraksayan çalışmalar, projenin ilerleyişini olumsuz etkiledi. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan ve özellikle kış aylarında zorlu şartlarda güvenli ulaşım sağlama amacıyla projelendirilen tünel, bölgesel kalkınmaya da katkı sunmayı hedefliyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, bugün sanayi kuruluşlarının düzenlediği istişare toplantısında tüneli yıl sonunda açmayı umut ettiklerini dile getirdi. Öcal, "Çamlıbel'in ihale süreci devam ediyor. Neticelendikten sonra yer teslimi yapıp, temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonunda gerçekleşmiş olur ve temel atma törenini yaparız. Hedefimiz Geminbeli Tüneli'ni bu yıl içerisinde yetiştirmek. Bazı aksaklıklar olmasına rağmen çalışmalarımız devam ediyor ve yetiştirmeyi ümit ediyoruz" dedi. - SİVAS