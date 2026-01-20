Haberler

Gelinlikçiler yaz sezonunu bekliyor

Kış mevsiminde durağan bir dönem yaşayan gelinlikçiler, yaz sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Genç neslin hazır gelinliklere yönelmesiyle birlikte, esnaf atölyelerinde yaz koleksiyonları üzerinde çalışıyor.

Kışın gelmesiyle durağan bir döneme giren gelinlikçiler, yaz sezonu hazırlıklarına şimdiden başlıyor.

Yaz aylarını hareketli geçiren sektör temsilcileri, kış aylarında ise durgunluk yaşıyor. Yaz sezonuna hazır modellerle girmek isteyen gelinlikçiler, düğün sezonunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. İşlerin yoğunlaşacağı döneme hazırlık yapmak adına atölyelerine kapanan esnaflar çalışmalarını sürdürüyor.

"Artık genç nesil özel dikim yerine hazır gelinlikleri tercih ediyor"

Konuyla ilgili konuşan Semra Yılmaz, "Geçmiş yıllara oranla yaz aylarında gelinliklere eskisi kadar ilgi olmuyor; ancak yine de halimize şükrediyoruz. Artık genç nesil özel dikim yerine hazır gelinlikleri tercih ediyor, beklemek istemiyor. Biz de bu talebi karşılamak için kış aylarında hazır modeller dikmeye başlıyoruz. Özel dikim isteyen müşterilerimiz ise mart ayından itibaren siparişlerini oluşturmaya başlıyor. Bu özel günlerinde gelinlerin mutluluğu için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

