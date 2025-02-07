Gediz'de Kur'an Kursu İnşaatına Kadınlardan Destek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, ekonomik sebeplerden dolayı inşaatı duraklama noktasına gelen yatılı erkek Kur'an kursu inşaatına destekler sürüyor. İlçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan kadınlar, kendi aralarında topladıkları parayı Kur'an kursu inşaatına bağışladı.

Bağışı kabul eden İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Ekonomik sebeplerden dolayı Kur'an kursu inşaatımız duraklamaya girdi. Ancak gönlü zengin Gediz halkı bu duruma duyarsız kalmadı. Bugün de fabrikada çalışan hanım kardeşlerimizden bir destek geldi. Bu dayanışma ruhu ile inşallah bu zorlu süreçten başarılı bir şekilde çıkacağız. Destek olan hanım kardeşlerimize teşekkür ederiz. Rabbim hayırlarını kabul etsin" dedi.

Öte yandan, Gökler Beldesi Yeşil Camii İmam Hatibi Lokman Dağ da yakın çevresinden ve cemaatinden topladığı parayı Kur'an kursu inşaatına bağışladı. Bağışı teslim alan Şube Müdürü Osman Avcı, "Kur'an kursu inşaatına bağış hususunda öncülük eden Lokman hocama ve hayırseverlere teşekkür ederiz. Rabbim hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA