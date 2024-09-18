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Gediz'de Genç Yetenek Taraması Yapıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 3. sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye Sportif Yetenek Taraması gerçekleştirildi. 601 öğrenciden 590'ı teste katılırken, 55 öğrenci yetenekli olarak belirlendi. Seçilen sporcular için özel antrenman programları düzenlenecek.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Türkiye Sportif Yetenek Taraması kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen testler sonucu ilçedeki 3. sınıf öğrencilerinin yetenekleri değerlendirildi. Türkiye genelinde yapılan tarama kapsamında Gediz'de 601 öğrenci testlere tabi tutuldu ve bunlardan 590'ı teste katıldı. Test sonuçlarına göre, 55 öğrenci yetenekli olarak belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği protokolü çerçevesinde yapılan yetenek taramasının ardından, seçilen sporcular ve aileleri için Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, yetenekli öğrencilerin gelecekteki antrenman programları hakkında bilgi verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, seçilen öğrencilerle ilgili olarak haftada 2 veya 3 gün özel antrenmanlar yapılacağını belirtti. Keskin, "Bu yetenek taramasının amacı, genç yeteneklerimizi erken yaşta keşfetmek ve onları uygun spor branşlarına yönlendirmektir. Seçilen öğrencilerimiz, antrenörlerimiz tarafından titizlikle çalıştırılacak. Önümüzdeki yıl, öğrencilerimizin gelişim düzeylerini yeniden değerlendireceğiz ve uygun spor branşlarına yönlendireceğiz. Bu süreçte ailelerimizin desteği de büyük önem taşıyor" dedi.

Toplantıda ayrıca, antrenör Yıldıray Kaya ve diğer antrenörler de öğrencilere yönelik olarak yapılacak antrenman programları hakkında bilgi verdiler. Genç yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bu program, Gediz'in spor alanındaki potansiyelini daha da artırmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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