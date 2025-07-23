Gediz'de 12 Yaşındaki Girişimci Minik Takı Tasarımcısı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda minik girişimcileriyle de dikkat çekiyor. Festivalde tezgah açanlar arasında, tasarladığı takıları vatandaşların beğenisine sunan 12 yaşındaki Vesile Akyün de yer alıyor. Vesile, annesinin desteğiyle bu özel etkinliğe hazırlandığını söyledi.

Gediz Tarhana Festivali'nin en genç girişimcisi olarak standında müşterilerini bekleyen Vesile Akyün, takı işine olan merakını ve nasıl başladığını şöyle anlattı:

"12 yaşındayım. Küçüklüğümden bu yana bu işe merakım ve annemin yönlendirmesi ile başladım. Festivalde bir adım attım. Boş vakitlerimi değerlendirmek için takı işlerine başladım."

Vesile'nin annesi Safiye Akyün ise kızının bu girişimini büyük bir memnuniyetle desteklediğini belirtti. Anne Akyün, "Kızımı boş vakitlerini değerlendirmek için böyle bir aktivite ayarladık. O da sevdi, severek yaptı. Gediz Tarhana Festivali'nde stant açtık. Gelen herkesi bekliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha çeşitli ürünler çıkarmaya çalışacağız. Bu aktivitesini çok destekledim. Telefonla tabletle uğraşmıyor en azından, onlarla uğraşmaması için, boş vakitlerini değerlendirmesi için böyle bir aktivite gerçekleştirdik. O da severek yaptı. Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi. - KÜTAHYA