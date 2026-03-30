Gazzeli çocuklar ateşkesin gölgesinde açlıkla savaşıyor

İsrail'in yoğun saldırılarının ardından ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde çocuklar, ciddi açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te yoğun saldırılarla enkaz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'ndeki siviller, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ateşkesin sağlanmasına rağmen hala insani krizle boğuşuyor. Bölgede özellikle çocuklar, hamile ve emziren kadınlar başta olmak üzere en savunmasız gruplar, ciddi bir açlık ve yetersiz beslenme tehdidiyle mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 77'sinin, yani 1,6 milyon kişinin yetersiz beslenme yaşadığını bildiriyor. Savaş sırasında ve sonrasında sınır kapılarının kapanması, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişini ciddi şekilde kısıtlarken, bu durum, bir nesli etkileyebilecek düzeyde yaşam şartlarının bozulmasına yol açıyor. Hastanelerde yetersiz beslenme vakaları artarken, özellikle çocuklarda kusma, ishal, zatürre ve şiddetli kilo kaybı gibi sorunlar, ölüm riskini de beraberinde getiriyor. Uluslararası raporlar, Gazze'deki durumun "kıtlık" seviyesine ulaştığını bildirirken; Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde 5 yaş altı çocukların yaklaşık beşte birinin yetersiz beslenme yaşadığını aktarıyor. Hamile ve emziren kadınların yüzde 40'ından fazlası da aynı durumdan etkileniyor.

"Yetersiz beslenmenin hafife alınmaması gerekiyor"

El-Rantisi Çocuk Hastanesi'nde pediatri uzmanı olan Dr. Ahed Al-Hilu yaptığı açıklamada, sınır kapılarının kısmen yeniden açılmasına rağmen yetersiz beslenme vakalarının artmaya devam ettiğini doğruladı. Dr. Al-Hilu, tıbbi ekiplerin bu vakaları tedavi edici süt ve özel beslenme desteği sağlayarak yönetmeye çalıştığını söyledi. Şiddetli kilo kaybı yaşayan veya kusma, ishal, zatürre ve uzuvlarda şişlik gibi tehlikeli belirtiler gösteren çocukların tedavi için hastaneye kabul edildiğini kaydeden Dr. Al-Hilu, bu tür vakaların bazı durumlarda ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Dr. Ahed Al-Hilu, "Yetersiz beslenmenin hafife alınmaması gerekiyor" dedi.

"Yüksek fiyatlar nedeniyle temel ihtiyaçları veya uygun beslenmeyi sağlayamıyoruz"

El-Rantisi Çocuk Hastanesi'nde yatan bebek Wateen'in annesi Reham Abu Habl, kızının kilosunun düzelmediğini ve işsizlik ile zor ekonomik şartlar nedeniyle gerekli sütü temin edemediklerini aktardı. Reham Abu Habl, Wateen'in Gazze Şeridi'nde kıtlık sırasında doğduğunu ve hamileliği sırasında sağlıklı beslenememesinin çocuğunun doğumdan itibaren sağlığını doğrudan etkilediğini belirtti. Reham Abu Habl, "Yüksek fiyatlar nedeniyle temel ihtiyaçları veya uygun beslenmeyi sağlayamıyoruz" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı