Gazipaşa'da 'Akciğer Sağlığın İçin' Bisiklet Turu Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşları bisiklet sürmeye ve hareketli hayata teşvik etmek amacıyla "Akciğer Sağlığın İçin" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün "9-15 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası" dolayısıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Akciğer Sağlığın İçin" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi. Vatandaşları bisiklet sürmeye ve hareketli hayata teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, Ahmet Tuncer İlk/ Ortaokulu önünden start aldı ve yaklaşık 1 saat sürdü. - ANTALYA