Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Tekin Alpay, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, kent yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Tekin Alpay, "Üyelerimizin mesleki konularda bir birleriyle iletişimlerinin sürdürülmesi ve fiziki ortamda bir arada bulunarak fikir alışverişi yapabilmeleri, mesleki eğitimleri konusunda sağlık ve modern bir ortama kavuşabilmeleri için son derece kısıtlı imkanlarla bir hizmet binası inşaatına başlamış ve bitirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yemin mali müşavirlerin bir araya geldiği bu oda, şehrimizin finansal alanda daha da güçlenmesine imkan sağlayacak ve mesleki dayanışmayı güçlendirecektir. Gaziantep'in ekonomik kalkınmasına destek olacak mali açıdan güçlü ve güvenilir bir kurumun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yeni başlangıcın üyelerimize ce şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Burada gerçekten çok büyük bir emek var. Çok büyük bir hizmet var. Bu önemli hizmet nedeniyle bu güne kadar Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler odamızda görev tüm meslektaşlarımıza ve kurul üyelerine teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de nihayete erdiren hak ediyor. Bu nedenle oda başkanımız Tekin Alpay'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesimi yapılarak Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın yeni hizmet binası hizmete açıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Yerel Haberler Yerel Ekonomi Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı?
Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız

Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
title