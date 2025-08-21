Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Kırtasiye Yardımı

Gaziantep'in Araban İlçesi Kaymakamlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere kişi başı nakdi 3 bin TL kırtasiye yardımı yapacak.

Araban Kaymakamlığı'nın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlık kriterini sağlayan bin 500 ailemize kişi başı nakdi 3 bin TL olmak üzere toplam 4,5 Milyon TL eğitim yardımı yapılacak olup, başvurular 25 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında alınacaktır. Eğitim yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, E-Devlet üzerinden 'Sosyal Yardım Başvuru' sekmesini kullanarak açıklama kısmına 'Çocuklarım için Eğitim malzemesi' yazması yeterlidir. Başvurusunu yapamayan vatandaşlarımızın Hükümet Konağı zemin katta bulunan vakfımıza giderek de yapabilirler" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP