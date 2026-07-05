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Demir ustalarının zorlu yaz mesaisi devam ediyor

Demir ustalarının zorlu yaz mesaisi devam ediyor
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Gaziantep'te yüzyıllardır sürdürülen demircilik mesleğini yaşatmaya çalışan ustalar, kavurucu sıcaklara rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor. 70 yaşındaki usta Mehmet Kurt, ateş başında 100 dereceye varan sıcaklıkta çalışarak günde 50-100 arası şiş üretiyor.

Gaziantep'te yüzyıllardır sürdürülen demircilik mesleğini yaşatmaya çalışan ustalar, kavurucu sıcaklara rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 40 yıldır demircilik yapan 70 yaşındaki demir ustası Mehmet Kurt, yaz aylarında artan hava sıcaklığıyla birlikte ocak başında adeta ateşle mücadele ediyor. Körüklerden yükselen alevler ve kızgın demirlerin yaydığı ısı nedeniyle atölyelerde hissedilen sıcaklık, zaman zaman 100 dereceye kadar ulaşıyor. Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan ustalar, gün boyunca kızgın demirleri örs üzerinde şekillendirerek tarım aletleri, bıçaklar ve çeşitli el işçiliği ürünleri üretirken, bunaltıcı sıcaklığa rağmen mesleklerini yaşatmak için büyük özveriyle çalışıyor.

"Sıcak havalarda çalışmaya alıştık"

Sıcak havaya aldırış etmeden üretim yaptığını söyleyen Mehmet Kurt, "40 senedir bu işin içerisindeyim ve sıcak havalarda çalışmaya alıştık. Yaz olduğu zaman ocağın önünde çalışıyoruz. Biraz zor oluyor ama çalışıyoruz. Bu işe alıştık. Tarım aletleri, bıçaklar ve çeşitli el işçiliği ürünleri üretiyorum. Tabi genelde kebaplık şiş üretiyorum. Gaziantepli vatandaşlar kebap yiyecek, dolayısıyla bunun alt yapısı bizde" dedi.

"Günlük olarak 50 ila 100 arasında şiş üretiyoruz"

Günlük ortalama 100 şiş ürettiklerini ve müşterilerin taleplerine yetişmeye çalıştıklarını aktaran Kurt, "Ortalama sıcaklık ateş başındayken 100 dereceye ulaşıyor. Günlük rutin olarak çalıştığımız için bu havada çalışmak bizi zorluyor ama vücudumuz alıştı. Kimi ekmeğini taştan çıkarıyor ama biz ateşten çıkarıyoruz. Günlük olarak 50 ila 100 arasında şiş üretiyoruz fakat bu isteğe göre değişiyor. Sonuç olarak vatandaşların taleplerini yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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