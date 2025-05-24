Gaziantep'te 2025 Yılı İlk Buğday Hasadı Düşük Rekolteyle Gerçekleşti

Gaziantep'te 2025 Yılı İlk Buğday Hasadı Düşük Rekolteyle Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçi Ergün Bozan, 2025 yılının ilk buğday hasadını yaparak 300 kg ürün elde etti. Düşük verim, yetersiz yağışlardan kaynaklandı. Bozan, hasadını tarla fiyatından sattı ve çeyrek altın ödüllendirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2025 yılının ilk buğday hasadı düşük rekolteyle yapıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Kırsal Karacaören Mahallesi'nde çiftçi Ergün Bozan, 70 dönüm kuru arazisinde yetiştirdiği buğdayın hasadını yaptı. 2025 yılının ilk buğday hasadını yapan ve 300 kg buğday elde eden Bozan, yeni sezon mahsulünü ilçede hububat ticareti yapan Kürşat Burak Cesur ve Yusuf Karademir'e kilogramını tarla fiyatı olan 12 TL'den sattı. Diğer yandan çiftçi Bozan, yılın ilk buğday hasadını yaptığı için çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Çiftçi Ergün Bozan,"2025 yılının ilk buğday hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ama bu yıl yağışın yetersiz gerçekleşmesi nedeniyle kuru tarım yaptığım arazimde geçen yıllara oranla düşük verim aldım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.