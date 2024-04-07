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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı

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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesini ve insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Başkan Cengiz Şimşek mesajında, bayramların inancımızda ve kültürümüzdeki önemine dikkat çektikten sonra, şöyle devam etti:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olmak olan Ramazan ayının ardından, bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Özlemle beklediğimiz müstena günler olan bayramlar, kırgınlıkları ortadan kaldırır, dargınları barıştırır, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirir. Bayramların özünde bir arada olmak, yardımlaşmak, paylaşmak ve gönülleri kazanmak vardır. Bu nedenle bayramda, komşularımızdan akrabalarımıza, hasta ve yaşlılardan aile büyüklerine kadar herkesi ziyaret ederek gönüllerini almak, bayram sevincinin paylaşılarak çoğalmasını sağlayacaktır. Unutmayalım ki, sevinçler paylaşıldıkça çoğalacak, üzüntüler paylaşıldıkça azalacaktır. Bu vesile ile milletimizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ederken, bayramın tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Ramazan Bayramı Cengiz Şimşek Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

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