Galatasaray'ın Şampiyonluğu Hayrabolu'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Hayrabolu'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray'ın Şampiyonluğu Hayrabolu'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğu, Hayrabolu'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek meşaleler ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladılar. Eğlenceli etkinlikler ve DJ performansıyla gece neşeli anlara sahne oldu.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Hayrabolu'da coşkuyla kutlandı

TEKİRDAĞ - Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğu, Hayrabolu ilçesinde büyük bir sevinçle kutlandı. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Hayrabolu Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlaması, Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarların bir araya gelmesiyle başladı. Sarı-kırmızılı bayraklar, flamalar ve meşalelerle donatılan meydanda, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Kutlamalar sırasında atılan havai fişekler, geceyi aydınlatarak coşkuya ayrı bir görsel şölen kattı.

Kutlamalar, kortej eşliğinde Alpullu Caddesi'ne taşındı. Burada kurulan sahnede gerçekleştirilen DJ performansı, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Galatasaray marşları ve şampiyonluk şarkıları eşliğinde eğlenen taraftarlar, gece boyunca zaferin tadını doyasıya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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