Gakgo Spor Kulübü'nden Kuşak Terfi Başarısına Kahvaltı Etkinliği

Gakgo Spor Kulübü'nden Kuşak Terfi Başarısına Kahvaltı Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Gakgo Spor Kulübü, kuşak terfi sınavında başarı gösteren 67 sporcusunu ve ailelerini kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte katılımcılara sertifikaları verildi.

Elazığ'da Gakgo Spor Kulübü, kuşak terfi sınavında başarı gösteren 67 sporcusunu ve ailelerini kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte öğrencilere sertifikaları verildi.

Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren Gakgo Spor Kulübü, kuşak terfi sınavında başarı gösteren 67 sporcusunu ve ailelerini kahvaltı etkinliğinde bir araya getirdi. Toplamda 200 kişinin katıldığı etkinlik, sporda birlik ve dayanışma örneği sergiledi. etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gönüllü antrenörlerle tamamen ücretsiz olarak faaliyetlerini sürdüren Gakgo Spor Kulübü, çocukları spora kazandırmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Kulüp yetkilileri, ayrıca destek veren herkese teşekkür ederek, sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Spor kulübü antrenörü aynı zamanda gençler milli takım antrenörlüğü görevini de sürdüren Turgut Görgüze, " Yaklaşık 4 aydır kursumuz ücretsiz bir şekilde çocuklarımızı değerlendirmek için bu yolu açtık. Sadece gönüllülük esasına dayalı bir şekilde kurs veriyoruz. Çocuklarımızı sokağa değil de spora yönlendirme amacımız var. Bu amaç doğrultusunda ilerliyoruz. Sporun birleştirici gücü adı altında birleşmelerini, birbirlerini tanımalarını sağlıyoruz. Bugün de 200'e yakın ailemizi burada misafir ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 67 sporcumuz kuşak terfi sınavını başarıyla tamamladığından dolayı biz de böyle bir etkinliğe karar verdik. Coşkuyla geçiyor" dedi.

Kahvaltı programı sonrası terfi alan öğrencilere sertifikaları verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.