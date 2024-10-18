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Fırat Üniversitesi'nde THY Teknik ile Sektör Buluşması

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Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen sektörel buluşmada, THY Teknik AŞ yöneticileri şirketin işe alım stratejilerini ve personel ihtiyacını karşılamak için uyguladığı eğitim programlarını anlattı.

Fırat Üniversitesinde THY Teknik AŞ'nin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sektör buluşması yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, THY Teknik AŞ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aydın, İnsan Kaynakları Başkanı Kenan Şahan, İşe Alım ve Yetenek Kazanımı Müdürü Abdülkerim Akyol, Yetenek Kazanımı Şefi Zehra Avar, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Canyılmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programda, THY Teknik AŞ İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aydın ve İnsan Kaynakları Başkanı Kenan Şahan, şirketin işe alım stratejilerini ve geleceğe yönelik planlarını anlattı.

İşe Alım ve Yetenek Kazanımı Müdürü Abdülkerim Akyol ile Yetenek Kazanımı Şefi Zehra Avar ise gelecekteki personel ihtiyacını karşılamak için uyguladıkları eğitim ve gelişim stratejilerinin detayları hakkında çeşitli bilgiler verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fırat Üniversitesi Havacılık Ekonomi Eğitim Yerel

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