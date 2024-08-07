Fethiye'de UMKE Paraşüt Kazası Kurtarma Tatbikatı

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi bin 970 rakımlı Babadağ'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paraşüt kazası kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Fethiye'nin ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kapsamlı bir kurtarma tatbikatı düzenlendi. Bin 970 rakımlı Babadağ'da gerçekleştirilen tatbikatta, yamaç paraşütü kazaları sırasında uygulanan kurtarma teknikleri, gerçek bir senaryo ile test edildi. Tatbikat, gerçekliği andıran bir senaryo ile başarıyla gerçekleştirildi. UMKE ekipleri, özenle planlanmış kaza senaryosunda hızlı ve etkili bir müdahale sergileyerek, zorlu arazi şartlarına rağmen hem acil tıbbi müdahalede hem de kurtarma operasyonlarında başarılı bir performans gösterdi. Tatbikat, UMKE ekiplerinin acil durumlarda ne kadar hazırlıklı ve etkin bir şekilde çalıştıklarını gösterirken, aynı zamanda yamaç paraşütü sporunun güvenliğini artırmak için yapılan hazırlıkları da gözler önüne serdi.

"Personellerimiz özel eğitimli sağlıkçılardan oluşmaktadır"

Muğla UMKE Sorumlusu Özhan Sarıkamış, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Fethiye, Babadağ bin 700 pistinde konuşlandırılmış UMKE personellerimizin çalıştığı acil müdahale istasyonu bulunmaktadır. Paraşüt kazaları başta olmak üzere, acil müdahaleler için ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Personellerimiz özel eğitimli sağlıkçılardan oluşmaktadır ve ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ile afet durumlarında görev yapmaktadırlar. İstasyonumuzda acil ambulansımız ve arazi şartlarına uygun UMKE aracımız bulunmaktadır. Ayrıca olay yerinde hemen kurulabilecek, hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız da hizmet vermektedir" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA