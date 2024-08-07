Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de UMKE Paraşüt Kazası Kurtarma Tatbikatı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kapsamlı bir kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, yamaç paraşütü kazaları sırasında uygulanan kurtarma teknikleri test edildi ve UMKE ekiplerinin başarılı performansı sergilendi.

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi bin 970 rakımlı Babadağ'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paraşüt kazası kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Fethiye'nin ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kapsamlı bir kurtarma tatbikatı düzenlendi. Bin 970 rakımlı Babadağ'da gerçekleştirilen tatbikatta, yamaç paraşütü kazaları sırasında uygulanan kurtarma teknikleri, gerçek bir senaryo ile test edildi. Tatbikat, gerçekliği andıran bir senaryo ile başarıyla gerçekleştirildi. UMKE ekipleri, özenle planlanmış kaza senaryosunda hızlı ve etkili bir müdahale sergileyerek, zorlu arazi şartlarına rağmen hem acil tıbbi müdahalede hem de kurtarma operasyonlarında başarılı bir performans gösterdi. Tatbikat, UMKE ekiplerinin acil durumlarda ne kadar hazırlıklı ve etkin bir şekilde çalıştıklarını gösterirken, aynı zamanda yamaç paraşütü sporunun güvenliğini artırmak için yapılan hazırlıkları da gözler önüne serdi.

"Personellerimiz özel eğitimli sağlıkçılardan oluşmaktadır"

Muğla UMKE Sorumlusu Özhan Sarıkamış, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, "Fethiye, Babadağ bin 700 pistinde konuşlandırılmış UMKE personellerimizin çalıştığı acil müdahale istasyonu bulunmaktadır. Paraşüt kazaları başta olmak üzere, acil müdahaleler için ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Personellerimiz özel eğitimli sağlıkçılardan oluşmaktadır ve ulusal ve uluslararası spor müsabakaları ile afet durumlarında görev yapmaktadırlar. İstasyonumuzda acil ambulansımız ve arazi şartlarına uygun UMKE aracımız bulunmaktadır. Ayrıca olay yerinde hemen kurulabilecek, hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız da hizmet vermektedir" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Fethiye Acil Durum Yerel Spor Güncel Haberler

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü

 Komşu esnafların park tartışmasında kan aktı! Baba ile oğlu öldürüldü

Komşu esnafların park tartışmasında kan aktı! Baba ile oğlu öldürüldü

 Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title