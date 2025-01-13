Ferdi Tayfur Anısına Pilav ve Ayran İkramı Yapıldı

- Kütahya'da Ferdi Tayfur anısına pilav ve ayran ikram edildi

KÜTAHYA - Kütahya'da Sarıot Gençlikspor ile Dağardı Gençlikspor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçı sonrası Sarıotspor Kulübü, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur anısına taraftarlara pilav ve ayran ikram etti.

Kütahya Süper Amatör Lig'de oynanan Sarıot Gençlikspor - Dağardı Gençlikspor maçında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un çalınarak futbolseverlere nostaljik anlar yaşatıldı. Kulübün hayır etkinliği kapsamında dağıtılan pilav ve ayran ise büyük ilgi gördü.

1-1 beraberlikle sona eren müsabakanın ardından konuşan Sarıotspor Kulübü Başkanı Bahri Gören, "Bu organizasyonla hem kulübümüzü desteklemek hem de efsane bir ismin anısını yaşatmak istedik. Spor, birlik ve dayanışmayı pekiştiren en güzel araçlardan biri. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Sarıotspor'un yaptığı bu organizasyon bölge halkının da takdirini topladı.