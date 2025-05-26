Fenerbahçe Euroleague Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Euroleague Şampiyonluğunu Kutladı
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THY Euroleague'de 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe, Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsünde Murat Ülker'in ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı. Fenerbahçe'nin tarihi başarısı, basketbol yatırımlarının bir sonucu olarak dikkat çekti.

THY Euroleague'de 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe'nin tarihi başarısı Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsünde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

THY Euroleague'de 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in ev sahipliğinde bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlama programı Yıldız Holding Çamlıca Kampüsünde gerçekleşti.

Ülker'in, 1993 yılında Ülkerspor'la başlayan basketbol yatırımı 2006-2015 yılları arasında Fenerbahçe Ülker olarak devam etmişti. Bu sürede, Ülkerspor 4 Türkiye Ligi, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası zaferi yaşarken Fenerbahçe Ülker ise 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 Türkiye Kupası kazandı. 2012'de açılışı yapılan Ülker Sports Arena'yla daha da ivmelenen Fenerbahçe Ülker, 2015'te ilk EuroLeague Final Four'una yükselmiş, 2016'da da final oynamıştı.

Sarı lacivertlilerin 2017 yılındaki ilk şampiyonluğunda da Ülker Metro Ana Sponsor olarak destek vermişti. İkinci kez Avrupa'da zirveye çıkarak tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan Fenerbahçe, Ülker'le uzun yıllardır süregelen iş birliğini, yeniden Avrupa Şampiyonu olarak taçlandırdı.

Kutlama sonunda pasta kesilirken, 2017 yılında kazanılan Türkiye'nin ilk EuroLeague Şampiyonluk kupası da sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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