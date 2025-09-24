Fenerbahçe Başkanlığı Seçimini Kaybeden Ali Koç İçin Lokma Dağıtıldı
Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkanlık seçimini kaybettiğini duyunca yaşadığı mutluğu paylaşmak için vatandaşlara lokma dağıttı. Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" şeklinde konuştu. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel