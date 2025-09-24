Haberler

Fenerbahçe Başkanlığı Seçimini Kaybeden Ali Koç İçin Lokma Dağıtıldı

Fenerbahçe Başkanlığı Seçimini Kaybeden Ali Koç İçin Lokma Dağıtıldı
Güncelleme:
Tokat'ın Pazar ilçesinde Fatih Toktamur, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerini kaybetmesi üzerine vatandaşlara lokma dağıttı ve bu durumu mutlulukla karşıladığını belirtti.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerini kaybetmesi üzerine lokma dağıttı.

Pazar ilçesinde yaşayan Fatih Toktamur, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkanlık seçimini kaybettiğini duyunca yaşadığı mutluğu paylaşmak için vatandaşlara lokma dağıttı. Toktamur, "Ali Koç gitti, ben de hayır olsun diye lokma dağıttım" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
