Felahiye Esnaf Odası'nda yeni başkan Muzaffer Güleser oldu

Güncelleme:
Felahiye Esnaf Odası'nda gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da Muzaffer Güleser, tek aday olarak yeni başkan seçildi. Genel kurula Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Felahiye Esnaf Odası'nda Seçimli Olağan Genel Kurul düzenlendi. Genel kurula Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Başkan Odakır, gündem maddelerini aktardı ve maddeler oybirliği ile kabul edildi.

Maddelerin oylanmasından sonra geçilen seçimlerde tek aday olan Muzaffer Güleser, Felahiye Esnaf Odası'nda yeni dönem için başkan olarak seçildi. - KAYSERİ



