Felahiye Esnaf Odası'nda yeni başkan Muzaffer Güleser oldu

Felahiye Esnaf Odası'nda yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da yeni başkan Muzaffer Güleser oldu.

Felahiye Esnaf Odası'nda Seçimli Olağan Genel Kurul düzenlendi. Genel kurula Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Başkan Odakır, gündem maddelerini aktardı ve maddeler oybirliği ile kabul edildi.

Maddelerin oylanmasından sonra geçilen seçimlerde tek aday olan Muzaffer Güleser, Felahiye Esnaf Odası'nda yeni dönem için başkan olarak seçildi. - KAYSERİ