Felahiyeli miniklerden, millilere klipli destek

Felahiye Kaymakamlığı tarafından ilçedeki öğrencilerinde yer aldığı bir klip yayınlanarak, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımına destek mesajı verildi.

Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Kayseri'den de 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek yağıyor. Kayseri'nin Felahiye ilçesinden de millilere, Dünya Kupası'nda destek mesajı verildi. Felahiye Kaymakamı Muhammet Necmettin Öztoprak'ın ve ilçedeki öğrencilerin yer aldığı bir kliple millilere başarı dilendi. Sosyal medyadan yapılan klipli paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar dileriz. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan futbolcularımıza ve teknik ekibimize çıktıkları bu zorlu yolda yürekten başarılar diliyoruz. Milletimizin desteği ve inancıyla sahada en iyi mücadeleyi vereceklerine inanıyor, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmelerini temenni ediyoruz. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Kalbimiz sizinle."

Öte yandan, Dünya Kupası öncesi Kaymakam Öztoprak tarafından ilçedeki 400 öğrenciye milli takım forması hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı