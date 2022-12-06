Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı Yerel Haberler Fas Milli Takımı'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Esenyurt'taki Faslılar tarafından coşkuyla kutlandı. Fas Milli Takımı'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Esenyurt'taki Faslılar tarafından coşkuyla kutlandı.

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi Faslı taraftarları sevince boğdu. Esenyurt'taki Faslılar da bu sevinci yaşamak için sokağa döküldü. Esenyurt'un sokaklarında kalabalık gruplar halinde toplanan Faslılar, marşlar söyledi, sloganlar attı ve yürüdü. Faslıların sevinci, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Esenyurt İspanya Fas Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.