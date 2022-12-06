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Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı

Yerel Haberler

Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi Esenyurt'ta coşkuyla kutlandı

Fas Milli Takımı'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Esenyurt'taki Faslılar tarafından coşkuyla kutlandı.

Fas Milli Takımı'nın, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Esenyurt'taki Faslılar tarafından coşkuyla kutlandı.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi Faslı taraftarları sevince boğdu. Esenyurt'taki Faslılar da bu sevinci yaşamak için sokağa döküldü. Esenyurt'un sokaklarında kalabalık gruplar halinde toplanan Faslılar, marşlar söyledi, sloganlar attı ve yürüdü. Faslıların sevinci, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt İspanya Fas Yerel Haberler

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