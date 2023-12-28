Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu Kursları Yoğun İlgi Görüyor

Eyüpsultan Belediyesi, sadece mekansal ve fiziksel yatırımlarla değil çeşitli sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de insan odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hayata geçirilen Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun kursları yoğun ilgi görüyor.

Farklı yörelere ait halk oyunlarını müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisi kazandırma amacıyla kurulan Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun (ESHOT) kursları yoğun ilgiyle devam ediyor. ESHOT'ta kursiyerler eğitimlerini profesyonel halk oyunları hocalarından alıyor. Eğitimlerde Diyarbakır halay, Bodrum zeybek, Tokat, Giresun ve Bitlis gibi 7 farklı bölgeye ait halk oyunlarının eğitimi veriliyor.Abuzer Çetinkaya koordinatörlüğünde devam eden eğitimlerden çok memnun kaldıklarını belirten Eyüpsultanlı vatandaşlar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ederek bu hizmetlerin devam etmesini istiyor.

Eyüpsultan Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun kursları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0212 440 15 35 numaralı telefondan bilgi alabilir. - İSTANBUL