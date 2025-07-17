Ev Hanımından Girişimciye: Ayşe Bursalı'nın Başarı Hikayesi

Ev Hanımından Girişimciye: Ayşe Bursalı'nın Başarı Hikayesi
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinden Nevşehir'e taşınan Ayşe Bursalı, ev hanımlığını bırakıp restoran ve otel işletmeciliğine adım atarak girişimcilik hedeflerine doğru ilerliyor. Yerel ürünleri tanıtarak turizm sektöründe de başarı elde eden Bursalı, diğer ev hanımlarına da ilham veriyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ev hanımlığı yaparken girişimci olmaya karar veren bir vatandaş, turizm işinde hedeflerine doğru yol alıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan ve ev hanımlığı yapan Ayşe Bursalı, girişimci olmaya karar verdi. Tomarza'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine giden Bursalı, ilk olarak restoran işine girerek hayallerine ilk adımını attı. Daha sonra işlerini büyüten Bursalı, otel işine de girerek girişimcilik hedeflerine doğru emin adımlarla yol almaya devam etti.

Girişimcilik hikayesini anlatan Bursalı, "Evlendikten bir süre sonra Nevşehir iline yerleştik. Boş boş oturmaktansa bir şeylerde meşgul olmak için yıllar önce restoran sektörüne girdim. Tomarzamız'ın yöresel ürünlerini ise Nevşehir mutfağına taşıdım. Gerek ülkemizin gerekse dünyanın dört bir yanından gelen binlerce turistleri iş yerimizde ağırlayarak misafir ettik. Her geçen gün müşteri portföyümüz artığı için turizm otel işine girmeye de karar verdik. Restoran iş yerimizin hemen yanında bulunan oteli kiraladım. Tadilat işlemlerinin tamamlanması ile Tomarzamız'a gelerek ilçe esnafımızdan tüm alışverişimizi yaparak otelimize getirdik. Tomarzalı esnaf bizlere çok güzel indirimler yaptılar ve sattıkları ürünleri ise otelimize kadar getirdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Otelimize ise müşteri kabul etmeye başladık. İnşallah çok kısa zamanda resmi bir açılış yapmayı da planlıyoruz. Ailemin bana destekleri olmasa ben bu sektörde bu kadar yol almazdım. Hep birlikte omuz omuza vererek hem çocuklarımı okuttum hem de iş yerimizi büyüttük. Ticarete girişimiz inşallah diğer ev hanımlarına örnek olur. Üreterek ve mücadele ederek ev ekonomisine katkı sağlayabilirler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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