ETSO Başkanı Saim Özakalın, 9. Kolordu Komutanı Tuncay Altuğ'u ziyaret etti

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'u hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Erzurum'un ekonomi ve sanayi alanındaki güncel durumu hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. İl ve bölgedeki çalışmaların yanı sıra, Acemi Er Eğitim Merkezi'nin Erzurum'a kazandırılmasıyla ilgili talepler de iletildi. - ERZURUM