Eti Gıda İşçileri Sendika Açıklamalarına Tepki Gösterdi

(ESKİŞEHİR)- Eti Gıda'da işten çıkarılan işçiler, Tekgıda İş Sendikası Genel Sekreteri İbrahim Ören'in "işçilerin haklarını alarak ve isteyerek işten çıktığı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Ulus Anıtı'nda bir araya gelen işçiler, geçen ay küçülme gerekçesiyle başlatılan işten çıkarılma sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan Harun Ayvaz, Ören'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Bir sabah operasyonu ile işten çıkarıldık"

Harun Ayvaz, şöyle konuştu:

"Bizler Eskişehir'de kurulu bulunan ETİ fabrikalarından küçülme bahanesiyle işten çıkarılan işçileriz. Bir sabah operasyonu ile işimize son verildiği söylenerek fabrikanın kapısının önüne konulduk. Konuyu iş yerimizde örgütlü bulunan sendikamızın temsilcilerine ve yetkililerine sormak istedik ama maalesef hiçbir şekilde kendilerine ulaşamadık. Tazminatsız çıkarılmak zorunda bırakıldık. Çünkü işsizliğe boyun eğmemiz karşılığında bizlere sunulan ikale sözleşmesini imzalamak zorunda kaldık. Arabulucuda bize söylenen, ikale sözleşmesini imzalamazsak çıkış kodumuzun değiştirileceği, kıdem ve ihbar tazminatlarımızın mahkeme süreci boyunca tarafımıza ödenmeyeceği. Önümüz kış, bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var.

"İyi bir sözleşme imzalanması için uyarılarda bulunduk"

Genel Merkez Yöneticisi İbrahim Ören, 1 No'lu Şube Başkanı Cengiz Çiçek ve Yılmaz Taşpınar'a sormak istediğimiz sorular var: Madem bizimle yüz yüze konuşmaktan kaçıyorsunuz, öyleyse kamuoyu önünde sorduğumuz sorulara cevap verin. İş yerinde küçülme bahanesiyle işten çıkartma olursa işverene önceden çıkmak isteyen işçi arkadaşlarımız var denmesi gerekmez miydi? Çünkü insan kaynaklarında çok sayıda arkadaşımızın işten çıkmak için dilekçeleri mevcut. İbrahim Ören başka şirketlerde de işten çıkartmaların olduğunu söyledi.

"Gerekli izahatı sendika olarak işçilere yapamazlar mıydı?"

Bu saygın şirketlerden küçülmeden dolayı işten çıkarmalar olabilir. Bizim sormak istediğimiz soru: Hafta içi ve hafta sonu fazla çalışmaları nasıl izah edecekler? Yıllarca sendikasına aidat ödemiş işçiler şafak operasyonu yapılır gibi karga tulumba işten çıkarılır mı? En azından bu işçiler toplanıp gerekli izahatı sendika olarak işçilere yapamazlar mıydı?"

"Kamuoyu önünde sorduğumuz sorulara yanıt verin"

Sayın kamuoyu, bu soruların cevaplarını biz biliyoruz sadece sizlerin de olayın vahametini görün diye sormak istedik. Şimdi size sürecin gerçeğini anlatmak istiyoruz: 2025 yılı ocak ayında sendikasının şirketle toplu iş sözleşme süreci başladı. Çalışan işçiler olarak sendika yönetici ve temsilcilerine iyi bir sözleşme imzalanması için uyarılarda bulunuldu. Çünkü bizler burada aldığımız ücretlerle ailelerimizin geçimini sağlayan işçileriz. Sözleşmenin başında bulunan kişi Tekgıda İş Genel Sekreteri İbrahim Ören'dir."