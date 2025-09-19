ETİ Gıda'daki İşten Çıkarmalar Üzerine Sendika Açıklaması

Haber : Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tekgıda-İş Sendikası Genel Sekreteri İbrahim Ören, Eskişehir OSB'de faaliyet yürüten ETİ Gıda'daki işten çıkarmalarla ilgili açıklama yaptı. İşçilerin işverenle anlaşarak işten ayrıldığı ve ciddi oranda tazminat aldığını belirten Ören, "110'ün üstünde değil, 86 tane. Tamamına yakınıyla anlaşılarak çıkarma olmuştur. Anlaşılarak çıkıldığında sendika ne yapılabilir? Sen dava açarsın. Geçersin eylem yaparsın. Sendika sizin yanınızda olur. Sendika yasal bir şekilde işletmeler işten çıkardığında ve çıkarılan arkadaşlarımız anlaşarak gittiğinde nasıl eylem yapacak" dedi.

"Eskişehir'de 11-12 işletmede işten çıkarmalar oldu"

Ekonominin kötüye gittiğini ve birçok işletmede daralma yaşandığına dikkat çeken Ören, "Sendika hiçbir zaman, Tekgıda İş Sendikası işten çıkarmalara sessiz kalmaz. Şu dönemde ekonominin çok kötü olduğu, daralmanın yoğun olduğu bir dönemde Eskişehir'deki bir gıda işletmesinin dışında da en az 11-12 tane işletmede işten çıkarma faaliyetleri oldu. Biz sendika olarak genelde tavsiyemiz şu oluyor; tabi ki işten çıkarmalara karşıyız. Helalleşilerek, ihbar tazminatı, ikale sözleşmesi yapılarak eğer ki helalleşme olmadığında biz sendika olarak tepkimizi koyarız diyoruz tüm işletmelere" dedi.

"Arkadaşlarımız anlaşarak gittiğinde nasıl eylem yapacağız?"

İşçilerin anlaşarak işten ayrıldığını ve işçiler eylem yapmazsa kendilerinin de sendika olarak bir şey yapamayacaklarını söyleyen Ören, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu bahsedilen benim de 11 yıl çalıştığım gıda işletmesindeki çıkışlar bir kere yalan haber. 110'ün üstünde değil, 86 tane. Tamamına yakınıyla anlaşılarak çıkarma olmuştur. Anlaşılarak çıkıldığında sendika ne yapılabilir? Sen dava açarsın. Geçersin eylem yaparsın. Sendika sizin yanınızda olur. Sendika yasal bir şekilde işletmeler işten çıkardığında ve çıkarılan arkadaşlarımız anlaşarak gittiğinde nasıl eylem yapacak? O zaman sendika olarak yürütemezsiniz bu süreci. Bizim 45 bin üyemiz var. Ekonominin gerçekten zorlandığı bir süreçte mesela, başka işletmelerde de bir sürü işten çıkaralar oluyor. Yüzlerce, daha fazlasını sizler de duyuyorsunuz. Oralar haber yapılmıyor. Metal sektöründe bazı işletmelerde çıkarmalar oluyor. Başka işletmelerde çıkarmalar oluyor. Haber yapılmıyor. Özellikle ETİ'ye odaklanılmasının sebebi bizim olağanüstü kongre sürecidir."

"Çalışan anlaştığında biz bir şey yapamayız"

"Çalışan anlaştığında biz bir şey yapamayız. Çalışan anlaşmadığında tepki veririz" diyen Ören, "Bu kesinlikle şirketin karar verdiği bir tasfiyedir. Daralma sebebiyle sadece Eskişehir'deki gıda işletmesi değildir. Birçok işletme vardır. Buradaki bizim sendika olarak duruşumuz kesinlikle böyle durumlarda ihbar, kıdem, tazminat, boşta gezen süreler, paketlerle birlikte anlaşılarak… Çalışan anlaştığında biz bir şey yapamayız. Çalışan anlaşmadığında tepki veririz. Tekgıda İş Türkiye'de hala grev yapabilen tek sendikadır. Eğer çalışan gidip işverenle sulh içinde anlaştığında buna ne yapabiliriz biz? Yasal bir sağlıklı yürütülmüş bir süreç var işveren tarafından. Sonuçta bahsettiğimiz bu gıda işletmesinde 6 bin kişi çalışıyor ve Eskişehir'e büyük katkısı olan bir işletme" şeklinde konuştu.

"83 kişiyle anlaşma sağlanmış"

Ören, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Şirketten aldığımız bilgiye göre 83 arkadaşımızla anlaşılmış. Ciddi de tazminatlar almışlar. Hatta biz teşekkür de aldık bazılarından. İyi paralar aldılar Eskişehir koşullarına göre. Belki de başka işler bulacaklar. Yolları açık olsun. Bahsettiğimiz işletme gözbebeğimiz olan işletmedir. Çok fazla da çıkış yapan bir işletme değildir. İşletmeye de büyük haksızlık yapılıyor. Burada bizim teşkilattaki değişim dönüşüm sürecine karşı ismini zikretmiyorum, bizim değişim hareketimize karşı duran bir yapının arkasında olduğu yapılar. Sufleler veriliyor, haberler yaptırılıyor. Sanki biz sarı sermayenin temsilcisi sendikacılar gibi göstermeye çalışıyorlar."