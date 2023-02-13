Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESOGÜ yönetiminden deprem bölgesinden sevk edilen yaralılara ziyaret

Yerel Haberler

ESOGÜ yönetiminden deprem bölgesinden sevk edilen yaralılara ziyaret

ESOGÜ yönetimi deprem bölgesinden ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaları ziyaret etti.

ESOGÜ yönetimi deprem bölgesinden ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaları ziyaret etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ile Başhekim Prof. Dr. Nurettin Erben, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerden yaralı olarak kurtulan ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastaları ziyaret ettiler. Yöneticiler geçmiş olsun dileklerini sundukları hastaların durumları hakkında doktorlardan bilgi aldılar. ESOGÜ Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada depremin ilk gününden bu yana hastanede bölgeden gelen 80 hastaya ayaktan sağlık hizmeti verilerek bu hastaların taburcu edildiği, 31 hastanın yatarak tedavi aldığı ve halen 25 hastanın yatmakta olduğu ifade edildi. Açıklamada 12 hastanın da ameliyat edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title