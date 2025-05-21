Esnafların EYT Mağduriyeti Gündeme Geldi

Esnafların EYT Mağduriyeti Gündeme Geldi
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Esnafların EYT Mağduriyeti Gündeme Geldi
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Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İskender Alihanoğlu, 1998-1999 yıllarında kayıtlı esnafın Bağ-Kur kaydı olmadığı için EYT düzenlemesinden yararlanamadığını belirtti. EYT'den yararlanamayan yaklaşık bir milyon esnafın mağduriyetinin giderilmesi talep edildi.

Haber : Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN)- Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İskender Alihanoğlu, "1998-1999 yıllarında meslek odasına ve maliyeye kaydı olan yaklaşık bir milyon esnafımız, sadece Bağ-Kur kaydı olmadığı gerekçesiyle EYT düzenlemesinden yararlanamadı. Oysa 5 milyon insan emekli oldu ama esnafımız bu haktan mahrum kaldı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile EDM Bilişim iş birliğiyle nisan ayında düzenlenen toplantıya katılan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İskender Alihanoğlu, esnafın yaşadığı sorunları gündeme taşıdı.

Alihanoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Nisan ayında yapılan EDM-TESK 'Esnafımız Dijitalleşiyor' programına da katıldım. Orada gündem dışı söz alarak yerel kurulda esnafımızın taleplerini hem Sayın TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e hem de kurul üyelerine aktardım. Esnafımızın genel sorunlarına ek olarak şunu da dile getirdim: 1998-1999 yıllarında meslek odasına ve maliyeye kaydı olan yaklaşık bir milyon esnafımız, sadece Bağ-Kur kaydı olmadığı gerekçesiyle EYT düzenlemesinden yararlanamadı. Oysa 5 milyon insan emekli oldu ama esnafımız bu haktan mahrum kaldı.

Ben de Sayın Genel Başkanımız Palandöken'e şöyle söyledim: Siz SGK'nın Genel Yönetim Kurulu üyesisiniz. Ufak bir yasal düzenlemeyle gerek Ardahan'da gerekse Türkiye genelinde bir milyona yakın esnafımızın geriye dönük Bağ-Kur kaydı yapılmalı ve bu mağduriyet giderilmeli. Not aldılar. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konu dikkate alınır ve bakanlığımız bir yasal düzenlemeyle bu sorunu çözer. Esnafımız adına ben memnun olurum. Şahsım ve yönetim kurulum adına da Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel
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