Esnafın Beklentileri Meclis Gündeminde

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden esnaf ve sanatkarların beklentilerini açıkladı. Künkcü, esnafın yaşadığı sorunların çözülmesi halinde hem ekonominin canlanacağını hem de vatandaşın daha uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere ulaşacağını söyledi.

Künkcü, özellikle Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemelerin önemine dikkat çekerek, "Açılış-kapanış saatlerinin belirlenmesi, nüfus yoğunluğuna göre oranların düzenlenmesi ve büyük zincir marketlerin 'her şeyi ben satarım' anlayışının önüne geçilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir rekabet ortamı hem enflasyonla mücadeleye hem de esnafın ayakta kalmasına katkı sağlayacak" dedi.

Esnafın en büyük sorunlarından birinin Bağ-Kur prim gün sayısı olduğuna işaret eden Künkcü; "Yanında çalışan 7 bin 200 günde emekli olurken, esnaf 9 bin gün prim ödemek zorunda kalıyor. Bu eşitsizlik mutlaka giderilmeli. Ayrıca yıl sonunda sona erecek sağlık sigortası desteği de kalıcı hale gelmeli" ifadelerini kullandı. Çıraklık ve staj sürelerinin de emekliliğe dahil edilmesinin önemine değinen Künkcü, meslek liselerinin güçlendirilmesi ve sanatkar yetiştirilmesinin de devlet desteğiyle mümkün olacağını belirtti.

"Borç yapılandırılması şart"

Künkcü, esnafın borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurgulayarak "Biz af istemiyoruz, sadece borçlarımızın ödenebilir şekilde yapılandırılmasını talep ediyoruz. Daha önce yapılan düzenlemeler hem devlete gelir sağladı hem de esnafı rahatlattı. Bugün de benzer bir adım atılmalı. Esnafın önünü açarsak, hem ticaret canlanır hem de aileler nefes alır" dedi.

Son yıllarda pandemi, deprem ve enflasyon nedeniyle esnafın büyük zorluklarla mücadele ettiğini hatırlatan Künkcü, "1 Ekim'den sonra bu sorunların meclis gündemine alınmasını bekliyoruz. İnşallah 2025 çözüm yılı olur ve 2026'dan itibaren esnafımız biraz olsun rahatlar" şeklinde konuştu. - AYDIN