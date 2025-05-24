Eskişehirspor'un Şampiyonluk Kutlamalarında Engeller Aşıldı

Eskişehirspor'un Şampiyonluk Kutlamalarında Engeller Aşıldı
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Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamalarına engelli sandalyesiyle katılan eski kulüp yöneticisi Gökhan Güler, 'Konu Eskişehirspor ise hiç engel yok' diyerek duygularını ifade etti.

Eskişehirspor'un kutlamaları için engel tanımadı

Kulübün eski yöneticisi engelli sandalyesiyle birlikte kutlamalara geldi

Gökhan Güler :

"Konu Eskişehirspor ise hiç engel yok"

"Eskişehirspor'da görev yaptığım günlerde bu şampiyonluğu çok istedim"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamalarına engelli sandalyesi ile katılım sağlayan eski kulüp yöneticisi Gökhan Güler, "Konu Eskişehirspor ise hiç engel yok" dedi.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Eskişehirspor'un kutlama töreni gösterişli bir şekilde sona erdi. 'Şampiyonluk Gecesi'nde büyük coşku yaşanırken, engelli sandalyesiyle kutlamaları en önden takip eden Gökhan Güler gözlere çarptı. Kulübün eski yöneticilerinden ve şu anda kurul üyesi olduğunu belirten Güler, konu Eskişehirspor olduğunda her şeyi aşabileceğini söyledi.

"Konu Eskişehirspor ise hiç engel yok"

Eskişehirspor'da görev yaptığı günlerde bu şampiyonluğu çok istediğini dile getiren Güler, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Kutlamalar çok süper ve çok güzel, 10 numara geçiyor. Ben gerçekten çok mutluyum ve büyük Eskişehirspor taraftarına teşekkür ederim. Eskişehirspor için her şeyi yaparız ve her şeyi aşarız. Konu Eskişehirspor ise hiç engel yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel
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