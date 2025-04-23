İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara

İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime ara
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı

Eskişehirspor, 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğunu Bir Çocuğa Devretti

Eskişehirspor, 23 Nisan'da Başkanlık Koltuğunu Bir Çocuğa Devretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Eskişehirspor, başkanlık koltuğunu sembolik olarak bir çocuğa devrederek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kulüp, taraftarları 'Kenetlen Eskişehir' sloganıyla destek olmaya davet etti.

Eskişehirspor, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu bir çocuğa devretti, destek çağrısı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kulüp başkanlık koltuğu, sembolik olarak bir çocuğa devredildi. Bugünün başkanı Özgür Ergölen, "Kulüp Başkanı olarak, hep birlikte, el ele, omuz omuza Eskişehirspor'umuzu zirveye taşıyacağız! Çünkü bu takım ve şehir hepimizin. Bu aidiyeti göstermek için hepinizi sezonun son iç saha maçına bekliyor, 60. yıl koleksiyon formalarımızla sokakları siyah-kırmızı donatmanızı istiyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen kulübümüze vereceğiniz her destek bizim için önemli" dedi.

Masada yer alan 60. yıl koleksiyon forması ve Eskişehirspor bayrakları, etkinliğin coşkusunu yansıttı. Kulüp, taraftarları "Kenetlen Eskişehir" sloganıyla destek olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.