Eskişehirspor, 23 Nisan'da başkanlık koltuğunu bir çocuğa devretti, destek çağrısı yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kulüp başkanlık koltuğu, sembolik olarak bir çocuğa devredildi. Bugünün başkanı Özgür Ergölen, "Kulüp Başkanı olarak, hep birlikte, el ele, omuz omuza Eskişehirspor'umuzu zirveye taşıyacağız! Çünkü bu takım ve şehir hepimizin. Bu aidiyeti göstermek için hepinizi sezonun son iç saha maçına bekliyor, 60. yıl koleksiyon formalarımızla sokakları siyah-kırmızı donatmanızı istiyorum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen kulübümüze vereceğiniz her destek bizim için önemli" dedi.

Masada yer alan 60. yıl koleksiyon forması ve Eskişehirspor bayrakları, etkinliğin coşkusunu yansıttı. Kulüp, taraftarları "Kenetlen Eskişehir" sloganıyla destek olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR