Eskişehirli Esnaf, Kışlık Bebek Kıyafetleri İçin Pamuklu Dokuma Tavsiye Ediyor

Eskişehir'de 40 yıldır bebek giyim üzerine esnaflık yapan Hakan Karabaş, kış aylarının gelmesiyle beraber çocukları için daha kalın kıyafetlere yönelen ebeveynlerin, pamuklu dokumaları tercih etmesini tavsiye etti.

Kış aylarının gelmesiyle beraber mevsim sıcaklıkları düşmeye başladı. Bu durum ise bebeklerine kıyafet alacak ebeveynleri daha kalın kıyafetleri tercih etmeye yöneltti. Uzun yıllardır bebek kıyafetleri satan Hakan Karabaş, vatandaşların bebek kıyafetlerinde tercihte bulunurken yüzde 100 pamuk ve antialerjik olmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

"Yüzde yüz pamuk olması lazım"

Vatandaşların bebek kıyafetleri alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Hakan Karabaş, "Kışlık ürünleri, havalar soğuduğu zaman insanlar biraz daha fazla tercih ediyor. Kalın, şardonlu ürünler, üç iplik, özellikle eşofman takımları daha çok talep görüyor. Bizim genelde sattığımız grup da dış giyim eşofman ürünleri. Uygun fiyatlı ürünler tabii ki daha fazla tercih ediliyor. Yüzde 100 pamuk olması lazım, antialerjik olması lazım. Yani çocuğun vücudunda alerji yapmaması gerekiyor. Biz genelde bu özelliklere dikkat edip bu tarz ürünleri getiriyoruz. Şimdi baktığınızda her yerde bebek kıyafeti satan, toptan satan, üretim yapan firmalar var. Ama biz genelde bunları eleyip özellikle insanların memnun kalabileceği, sıkıntı yaşamayacağı, bizim de sorun yaşamayacağımız ürünleri alıyoruz" dedi.

"Büyük markalardaki gibi bir fiyat politikası bizde yok"

Bebek giyim sektöründeki fiyatlar hakkında konuşan esnaf Karabaş, "Etiketine baktığında, dediğim gibi yüzde 100 pamuk olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Dokusu olsun, üzerindeki baskı olsun. Bu tarz şeylere dikkat edilmeli. Ayrıca çocuğun yakasında veya üzerinde sağlığına zarar verebilecek süs, aksesuar gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Bebek sektöründe, büyük markalardaki gibi bir fiyat politikası bizde yok. Onlar, farz edelim 500 liraya satılacak bir ürünü normalde 1000 liraya fiyatlandırıp indirim vaadiyle 500 liraya satıyor. Yani aslında gerçek fiyatına satıyorlar. Biz ise ürünleri zaten piyasaya göre uygun fiyatla sattığımız için hem ürünler hızlı bitiyor, hem de indirime girme imkanı olmuyor" şeklinde konuştu.

"Hamile olan biri yavaş yavaş ürünlerini almaya başlıyor"

Son olarak ise doğum öncesinde alışveriş yapan ebeveynler hakkında konuşan Karabaş, "Doğum için alışverişler genelde doğumdan önce yapılıyor. Mesela 5 aylık hamile olan biri yavaş yavaş ürünlerini almaya başlıyor. "Birden ağır olmasın" diye toparlamayı erkenden yapıyorlar. Ancak kışın sonunda "Kışlık alayım" gibi bir durum çok olmuyor bizde. Zaten ürünler bitmiş, neredeyse hepsini satmış oluyoruz. Fiyatlar uygun olduğu için elimizde fazla ürün kalmıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR