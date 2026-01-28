Haberler

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, pazarcı esnafıyla buluştu

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, pazarcı esnafıyla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnafın taleplerini dinleyip, sorunlarını konuştu.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, mahalle ziyaretleri ve halkla buluşma programları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar alanını gezen Vali Yılmaz, tezgahların başına geçerek pazarcı esnafıyla tek tek selamlaştı ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafın taleplerini dinledi

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Vali Yılmaz, esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Pazarcı esnafı tarafından meyve ikram edilen Vali Yılmaz, yerel ekonominin can damarı olan esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı

Dev şirket tonlarca altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha