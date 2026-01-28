Vali Dr. Erdinç Yılmaz, pazarcı esnafıyla buluştu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, mahalle ziyaretleri ve halkla buluşma programları kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar alanını gezen Vali Yılmaz, tezgahların başına geçerek pazarcı esnafıyla tek tek selamlaştı ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafın taleplerini dinledi

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Vali Yılmaz, esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Pazarcı esnafı tarafından meyve ikram edilen Vali Yılmaz, yerel ekonominin can damarı olan esnafın her zaman yanında olduklarını vurguladı. - ESKİŞEHİR