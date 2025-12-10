Haberler

Vali Aksoy, Belçika'nın Ankara Büyükelçisini makamında ağırladı

Güncelleme:
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi makamında kabul ederek şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valiliğe gelişi sırasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Büyükelçi Hendrik Van de Velde, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in tarihi, kültürel değerleri ve sanayi vizyonu hakkında bilgiler verdi. Vali Aksoy kentin her alanda giderek artan bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Büyükelçi Hendrik Van de Velde ise misafirperverliği nedeniyle Hüseyin Aksoy'a teşekkür ederek diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
