Vali Aksoy, Belçika'nın Ankara Büyükelçisini makamında ağırladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valiliğe gelişi sırasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Büyükelçi Hendrik Van de Velde, ziyaret anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Hüseyin Aksoy, Eskişehir'in tarihi, kültürel değerleri ve sanayi vizyonu hakkında bilgiler verdi. Vali Aksoy kentin her alanda giderek artan bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Büyükelçi Hendrik Van de Velde ise misafirperverliği nedeniyle Hüseyin Aksoy'a teşekkür ederek diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR