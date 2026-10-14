Eskişehir Sivrihisar Yurdu'nda Beslenme Hizmetleri Uygulama Eğitimi verildi

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Eskişehir'deki bir öğrenci yurdunda yemekhane ve kantin işletme personeli ile yurt yönetim personeline yönelik 'Beslenme Hizmetleri Uygulama Eğitimi' gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, beslenme hizmetlerinde sıfır risk için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Sivrihisar Yurdu'nda bir eğitim programı düzenlendi. İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından yemekhane ve kantin işletme personeli ile yurt yönetim personeline 'Beslenme Hizmetleri Uygulama Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında sağlıklı, güvenilir ve hijyenik beslenme hizmetlerinin önemi ele alınırken, yurtta Ekim ayı denetimi de gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gençlerimizin sağlığını korumak ve güvenilir beslenme hizmetlerini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı