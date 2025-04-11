Eskişehir Sempozyumu İçin Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerini ele alacak "Eskişehir Sempozyumu" için ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'in tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan sempozyumda, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konuları bilimsel açıdan konuşulacak. Vali Hüseyin Aksoy'un liderlik ettiği toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, sempozyumun içeriği ve hazırlık süreci değerlendirildi. - ESKİŞEHİR