Eskişehir Sempozyumu İçin Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerini ele alacak 'Eskişehir Sempozyumu' için ön hazırlık toplantısı yapıldı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerini ele alacak "Eskişehir Sempozyumu" için ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Eskişehir'in tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan sempozyumda, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konuları bilimsel açıdan konuşulacak. Vali Hüseyin Aksoy'un liderlik ettiği toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, sempozyumun içeriği ve hazırlık süreci değerlendirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel