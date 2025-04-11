Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Eskişehir Sempozyumu İçin Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Sempozyumu İçin Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerini ele alacak 'Eskişehir Sempozyumu' için ön hazırlık toplantısı yapıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerini ele alacak "Eskişehir Sempozyumu" için ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'in tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan sempozyumda, kentin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik konuları bilimsel açıdan konuşulacak. Vali Hüseyin Aksoy'un liderlik ettiği toplantıya, ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, sempozyumun içeriği ve hazırlık süreci değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.