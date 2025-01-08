Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Eskişehir Sanayi Odası, ESO Plaza Projesinin Yapım Sürecini Başlattı

Eskişehir Sanayi Odası, ESO Plaza Projesinin Yapım Sürecini Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi'nde inşa edilecek ESO Plaza projesinin yapım sürecinin başladığını açıkladı. Projenin yüklenici firmaları ile gerçekleştirilen imza töreni önemli bir dönüm noktası oldu. ESO Plaza, Eskişehir iş dünyasını bir araya getiren stratejik bir merkez olarak tasarlanıyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir'e değer katacak önemli projelerden biri olan ESO Plaza'nın yapım sürecinin başladığını açıkladı.

İhale sürecinde en uygun teklifi veren Sivriler Mahrukat İnşaat Nakliye Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Gelişim Teknik İnşaat Taahhüt Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, projeyi üstlenmeye hak kazandı. İhalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firmalarla noter huzurunda gerçekleştirilen imza töreni, projenin hayata geçmesi adına önemli bir dönüm noktası oldu. Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi'nde inşa edilecek ESO Plaza'nın yapımına önümüzdeki günlerde başlanmasının planlandığı duyuruldu. Projenin belirlenen takvime uygun olarak tamamlanması ve kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

"Eskişehir'in sanayi ve iş dünyasını bir araya getiren, geleceğe taşıyan bir stratejik merkez olacak"

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Plaza'nın yalnızca bir yapı değil, kentin iş dünyasını buluşturan stratejik bir merkez olacağını vurguladı. Kesikbaş, "ESO Plaza, yalnızca bir bina değil; Eskişehir'in sanayi ve iş dünyasını bir araya getiren, geleceğe taşıyan bir stratejik merkez olacak. ESO'nun modern yapısıyla üyelerine daha iyi hizmet vereceği, Eskişehir iş dünyasının ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin temsil edileceği ESO Plaza'yı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yapım sürecini yakından takip ederek, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

ESO'da gerçekleştirilen imza törenine ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'in yanı sıra, Meclis Başkanı Süha Özbay, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sivriler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sivri, Gelişim İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Üren ile çok sayıda sanayici katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
img

İfadesi alınan 172 kişinin tamamı art arda aynı 3 kelimeyi sıralamış
img

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.